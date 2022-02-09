Россия ответит на реакцию США и НАТО по гарантиям безопасности

9 фев. 14:58

Россия готовит ответ на полученную от США и НАТО на реакцию по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Ответ свой мы готовим. Президенту ситуация будет доложена, он примет соответствующие решения. Говорить о том, что мы какой-то график составили, наверное, неправильно", - цитирует его ТАСС.

Дипломат также поведал, что Россия на ежедневной основе ведет контакты по разным линиям по теме гарантий безопасности. "Контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, по сути дела, каждый день важнейшие переговоры. Но и по другим каналам мы продолжаем, и коллеги продолжают соответствующее общение", - подытожил замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности.