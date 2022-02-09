Все школы и детсады Ставрополя ждет дезинфекция

9 фев. 14:32

В соответствии с поручением главы Ставрополя Ивана Ульянченко, школы и детские сады города будут продезинфицированы. Всего санобработка будет проводиться на 150 социальных объектах. Цель мероприятия – предотвратить массовое заражение детей коронавирусом.

"Все будет обработано 43 учебных заведения. Во всех 74 детских садах обеззараживание проведут в выходные дни – 12-13 февраля и 19-20 февраля. На обработку каждого объекта потребуется два дня", - говорится в сообщении. Уточняется, что в первый день будет проведена дезинфекция, во второй – генеральная уборка.