Россияне не собираются менять свою жизнь при помощи тренингов

9 фев. 14:30

Около 80% жителей России не собираются посещать тренинги по изменению жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Россияне не хотели бы в будущем пройти подобные тренинги (80%), чаще об этом заявляли столичные жители (86%) и опрошенные в возрасте 45-59 лет (85%). О желании участвовать в онлайн-тренингах заявили 17%, больше всего заинтересована молодежь 18-24 лет (31%)", - сказано в материалах опроса.

Никогда не проходили тренинги по изменению жизни 81% опрошенных. О том, что на подобные курсы ходили их близкие и друзья, поведали 14% россиян, лично бывали на таких тренингах 5%

При этом лишь половина участников онлайн-марафонов (54%) заявили, что получили результат, на которой рассчитывали. 38% констатировали отсутствие какого-либо эффекта от обучения.