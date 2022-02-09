Первый матч на Олимпиаде стал победным для российских хоккеистов

9 фев. 14:19

Стартовый матч сборной России по хоккею на групповом этапе зимней Олимпиады в Пекине оказался удачным: команда Швейцарии уступила россиянам со счетом 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Авторство в первой заброшенной шайбе на турнире принадлежит Антону Слепышеву: шайба влетела в ворота соперников за 2,7 секунды до конца первого периода, - передает РИА Новости.

Также на групповом этапе россянам предстоят встречи со сборными Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Напомним, в четвертьфинал олимпийского турнира выходят победители трех квартетов, а также лучшая сборная из числа занявших второе место. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф.