Четыре мифа об угрозах армяно-турецкого сближения

Информационное пространство Армении переполнено тревожными сообщениями об "угрозе суверенитету", вызванной процессом армяно-турецкого сближения. Пока провластные СМИ пытаются сформировать адекватную политическую повестку, члены неформальных политических объединений, депутаты националистических партий Национального собрания, а также видные деятели АРФ "Дашнакцутюн" соревнуются в запугивании армянской общественности.

Мифологизация турецкой угрозы в современной Армении опирается на многолетнюю внешнеполитическую доктрину, призванную создать непреодолимую ментальную стену во взаимоотношениях с западным соседом. Нынешний виток эскалации ничем не примечателен, поскольку за более чем три десятка лет идеологи армянского сепаратизма не придумали ничего нового, кроме как во всем и везде демонизировать Турцию в отрыве от международной геополитики. Однако некоторые мифы продемонстрировали поразительную живучесть, так как были скорректированы с учетом условий нынешнего миротворческого процесса.

Миф №1: Турецкие олигархи скупят всю недвижимость в Армении, в том числе земельные участки

Особую обеспокоенность вызывает вероятное приобретение участков в сельской местности ввиду низкого уровня жизни местного населения. Казалось бы, решение проблемы нежелательного инвестиционного вливания кроется в стимуляции повышения уровня жизни армянских аграриев. Кроме того, нынешний рынок армянской недвижимости сложно назвать подобием безвольного существа, не способного отказать заманчивым предложениям турецкого бизнеса. Все-таки законы спроса и предложения существуют вне национальных границ. Армянских националистов не смущает то факт, что покупка газа и его последующее распределение в Армении осуществляется исключительно российским "Газпромом", а железными дорогами Армении владеет РЖД. Гордость республики – несколько коньячных заводов в середине 1990-х были проданы французским компаниям, а в прошлом году Франция через структуры ЕС предложила 3 миллиона евро за то, чтобы армяне отказались от использования слова "коньяк" в производстве алкогольной продукции. И это далеко не полный список того, что современная Армения уже успела продать.

Миф №2: Турция вынудит Армению отрицать трагедию в период Первой мировой войны

Отрицание самого факта трагедии бессмысленно, ввиду многочисленных свидетельств. Однако культурная парадигма армянского национализма транслирует эпизоды масштабной войны исключительно в обвинительном ключе, в отрыве от исторических условий произошедших событий. Более того, многолетние попытки армянских националистов политизировать человеческую трагедию, чтобы стребовать от Турции финансовую компенсацию, вынуждают турецкое правительство искать пути по преодолению давления, к которому время от времени прибегают "европейские демократии" в качестве инструмента против политики Анкары.

Миф №3: Анкара присоединит регион, используя "идеологию пантюркизма"

Сторонники демонизации Турции полагают, что нынешнее армяно-турецкое сближение приближает поглощение субъектов Южного Кавказа, которое впоследствии будет распространено и на Центральную Азию. Подобное суждение представляется иррациональным, поскольку невозможно представить, чтобы хотя бы одна из республиканских элит Южного Кавказа добровольно отказалась от своего статуса. Кроме того, никакая идеология не способна перекрыть экономические возможности стран Южного Кавказа и Центральной Азии, которые открываются в результате многовекторной политики в отношении ЕС, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Миф №4: Сюникская область будет отторгнута от Армении

По крайней мере, об этом заявил вице-спикер парламента республики Ишхан Сагателян во время церемонии, посвященной 131-летию АРФ "Дашнакцутюн", призвав не допустить "отуречивания" Сюника. Этот новоиспеченный миф служит препятствием для преодоления транспортной блокады Армении и реализации проекта Зангезурского коридора. Непонятно каким образом воссозданное на территории Сюника транспортное сообщение в короткий промежуток времени кардинально изменит этнический состав области. Кажется, что в стремлении демонизировать абсолютно все миротворческие инициативы последователи идей армянского сепаратизма настолько увлекись процессом, что интерпретировали реализацию новых инфраструктурных проектов в качестве великой колонизации Сюника, которая, видимо, будет осуществляться вдоль будущей железной дороги.