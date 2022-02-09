ОДКБ: между Арменией и Азербайджаном все еще нет границы

9 фев. 14:00

У Азербайджана и Армении есть реальные перспективы для установления мира в регионе, - заявил сегодня, выступая на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай", генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Есть некоторый осторожный оптимизм по поводу такого урегулирования, поскольку после подписания трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и ввода российских миротворцев в Карабах ситуация стабилизировалась, прекратилось кровопролитие.

"Безусловно, очаги напряженности есть, и они есть на армяно-азербайджанской границе. Я там был, видел своими глазами, что там происходит. Но по сути дела, границы как таковой там нет, есть линия соприкосновения, опорные пункты, наблюдательные пункты. Периодически бывают перестрелки. Так быть не должно", - заявил он.

Перед сторонами сейчас стоит серьезная задача по делимитации и демаркации границы, это большой и сложный объем работы, но тем не менее это позволит существенно укрепить безопасность региона.

"Заканчивается целая эпоха войны и начинается другая эпоха. Я могу ошибаться в плане такого оптимизма, но в любом случае надо приветствовать шаги, которые сейчас делаются для установления мира", - добавил генсек ОДКБ.