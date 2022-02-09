Астраханская область избавилась от столетних нефтяных ям

9 фев. 13:53

В Астраханской области полностью рекультивировали Соколовские нефтяные ямы, более ста лет отравлявшие жизнь местным жителям, - сообщил руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей Смирнов.

"В рамках регионального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" этот объект накопленного экологического вреда ликвидирован. Изъяты и вывезены тысячи тонн загрязненного грунта. Образовавшийся котлован закрыли песком. На рекультивируемых землях высажены деревья", - рассказал Смирнов, добавив, что на эти работы было направлено более 200 млн рублей, передает "Интерфакс".

Проведенные работы позволили улучшить качество жизни 30 тыс человек, проживающих в этом районе.

"Соколовские ямы" представляли собой два котлована с нефтепродуктами, которые были обустроены еще в начале XX века для хранения нефтеотходов купцами Соколовым и Ассадулаевым. В 1950-х годах "Соколовские ямы" переоборудовали в нефтехранилища, а затем их вывели из эксплуатации, но не ликвидировали, просто засыпав грунтом.

Площадь загрязнения составляла около 4,2 га.