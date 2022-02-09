Москва анализирует предложения Вашингтона по гарантиям безопасности

9 фев. 13:38

Россия продолжает анализировать реакцию США по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы завершить анализ реакции [США], она продолжает поступать. В том числе мы воспринимаем как реакцию то действо, которое западные страны и некоторые другие их подпевалы устроили в Вене по линии ОБСЕ вчера. Мероприятие продемонстрировало абсолютную профнепригодность ОБСЕ как организации к тому, чтобы заниматься серьезными вопросами, поставленными в наших документах, адресованных США и НАТО", - сказал замминистра.

По его словам, Западу вместо претензий к России нужно предоставить серьезную реакцию на ее требования в сфере безопасности. "Вместо углубленного обсуждения проблем в этой сфере мы услышали поток нравоучений, причем временами сформулированных в достаточно вызывающей манере. Напоминаю всем, кто сопричастен к этому действию, что это не они должны выдвигать какие-то претензии в адрес России, а это Россия требует от коллективного Запада, прежде всего, от США в качестве дирижера происходящего, серьезной реакции на наши требования", - указал Рябков.

Он напомнил, что ключевыми требованиями России являются нерасширение НАТО, недопустимость появления ударных систем вблизи российских границ и возвращение конфигурации Североатлантического альянса к тем позициям, которые он занимал в 1997 году. "Это императивные требования российской стороны. Заболтать их, утопить в словоблудии, которым занимается ОБСЕ, не получится, мы этого не позволим", - пояснил замглавы внешнеполитического ведомства

Рябков подчеркнул, США должны включиться "в глубокий, осмысленный диалог на эту тему, они должны, если они серьезно озабочены этой ситуацией, вести этот диалог за закрытыми дверями". "В последнее время слишком много публичности, мегафонной дипломатии с Запада. Мы этим никогда не грешили, но в последнее время, вы заметили, что мы сфокусированы на тихой дипломатической работе. В общем, выбор за Западом и его единомышленниками, что будет происходит дальше - зависит от них", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности.