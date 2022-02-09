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В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Токаева

В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Токаева

Предстоящий визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву является очень важным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На повестке дня – три блока. Наша торгово-экономическая кооперация. Она зиждется на проектах, которые будут затрагивать президенты", - казал он на брифинге с журналистами.

Далее представитель Кремля отметил, что лидеры обсудят тему в близлежащих регионах и региональные конфликты. Песков также добавил, что по итогам переговоров главы государств проведут пресс-конференцию.

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