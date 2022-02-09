В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Токаева

9 фев. 13:33

Предстоящий визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву является очень важным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На повестке дня – три блока. Наша торгово-экономическая кооперация. Она зиждется на проектах, которые будут затрагивать президенты", - казал он на брифинге с журналистами.

Далее представитель Кремля отметил, что лидеры обсудят тему в близлежащих регионах и региональные конфликты. Песков также добавил, что по итогам переговоров главы государств проведут пресс-конференцию.