Ипотека на "вторичку" больше всего подорожала на Юге России и на Кавказе

9 фев. 13:33

В России заметно вырос средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке, однако более всего за год он увеличился в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани - прирост составил от 41,6% до 82,4%.

"В начале 2022 года наименее выгодно приобретать жилье в ипотеку в Новороссийске. Средний ипотечный платеж для однокомнатной квартиры, приобретенной в кредит с первоначальным взносом в 30% сроком на 15 лет, вырос почти в два раза", - рассказал партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов, передает "РИА Недвижимость".

Также более чем на 40% средние платежи по ипотеке увеличились в Казани и Сочи.

И это не предел: с учетом дальнейшего роста ключевой ставки и повышения ставок по ипотеке до двухзначных значений ежемесячный платеж для "однушки" может вырасти еще на 5-10%, - предположил эксперт.