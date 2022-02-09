Врачи по телефону ждут звонков от жителей Сочи

9 фев. 13:13

Медицинский колл-центр для консультирования жителей организован в Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта, уточняя, что ответить на вопросы готовы около 20 врачей.

Медики разных направлений отвечают не только на вопросы, но и дают рекомендации и рассказывают о схемах лечения. Обратиться в колл-центр можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону +7 (862) 266-06-13.

По словам начальника управления социальной политики администрации города Александра Митникова, на линии можно получить все необходимые разъяснения о COVID-19, вызове врача на дом, оформлении больничного, вакцинации, наличии вакцин.