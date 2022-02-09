В центре Краснодара снесут ряд исторических зданий

9 фев. 13:01

В этом году в Краснодаре снесут аварийные здания на улице Красноармейской.

В историческом квартале в прошлом году уже снесли три дома, в 2022 году снесут еще два, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

"Мы не должны хаотично "выгрызать" участки, надо подходить к вопросу демонтажа комплексно, обследовать землю кварталами. Мы должны понимать, как мы сможем использовать ту или иную землю на месте аварийных и незаконных объектов в интересах жителей города. После сноса участки имеют неприглядный вид, поэтому нужно двигаться и воплощать все задуманные проекты в жизнь", - считает глава города Андрей Алексеенко.

В ближайшее время будут снесены здания, расположенные на Красноармейской, 91 и 93.