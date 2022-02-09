Осетинскому экс-прокурору зачитали приговор за заказное убийство

9 фев. 12:58

Московские судьи вынесли приговор бывшему прокурору Иристонского района Владикавказа Ольге Швецовой, - сообщает ГУ Генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.

Швецова обвинялась в подстрекательстве и пособничеству в убийстве, совершённому из корыстных побуждений: экс-прокурор в августе 2012 года попросила организатора преступного сообщества убить следователя - бывшего мужа ее родной сестры, чтобы избежать раздела имущества, нажитого в браке, а также взыскания с родственницы свыше 25 млн рублей по гражданским искам. Подсудимая передала потенциальным киллерам фото жертвы и информацию о его местожительстве, а 12 сентября 2012 года следователя застрелили, - передает "АиФ-Ставрополье".

Суд приговорил Швецову к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года. Ее лишили классного чина старшего советника юстиции и почетного звания Заслуженного работника прокуратуры РФ, - говорится в сообщении.