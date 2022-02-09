Двое полицейских поплатятся свободой за побег задержанного в Краснодаре

9 фев. 12:46

В отношении двух сотрудников полиции заведено уголовное дело, им предъявлено обвинение в халатности после побега задержанного, информирует пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что в конце января правоохранители доставили задержанного в дежурную часть. А затем оставили без присмотра. Злоумышленник воспользовался моментом и с помощью сообщника сбежал. Впоследствии он был задержан в Волгоградской области, где скрывался у родственников.

По факту побега возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.