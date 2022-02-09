Три новые ГЭС построят в Узбекистане в 2022 году

9 фев. 12:45

В этом году в Узбекистане планируется построить три новые гидроэлектростанции, а также модернизировать четыре действующие.

"В Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы особое внимание уделяется дальнейшему развитию "зеленой" энергетики. В 2022 году в гидроэнергетике будет запущено семь проектов общей мощностью 173 МВт", – сообщили в Минэнерго республики.

Новые ГЭС появятся в Самаркандской области. Модернизированы будут гидроэлектростанции в Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях.

В результате общая мощность ГЭС Узбекистана составит 2 225 МВт.