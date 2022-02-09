Азербайджан построит Зангезурский коридор до конца года

9 фев. 12:30

Железная дорога до границы с Арменией будет построена к началу 2023 года, - заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан начал строительство 110-километровой железнодорожной линии до границы с Арменией еще в 2021 году. В настоящее время выполнено 24% строительных работ, и ожидается, что они будут завершены к 2023 году. Работы по строительству автомобильной дороги выполнены на 27%. Это является свидетельством ответственного подхода Азербайджана к своей работе. Армения пока не делает ничего, кроме противоречивых заявлений", - сказал Байрамов.

Помимо восстановительных работ на освобожденных территориях, Азербайджан также выполняет взятые на себя обязательства по восстановлению транспортных коммуникаций, - добавил министр.