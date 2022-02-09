Станция метро "Новослободская" откроется в начале года 

9 фев. 12:36

Станция метро "Новослободская" откроется после ремонта в I квартале 2022 года, "Рижская" - летом, сообщил заммэра Москва по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Станция "Рижская" откроется летом, станция "Новослободская" уже скоро, в I квартале будет готова и откроется для пассажиров", - приводит слова Ликсутова РИА Новости.

Станцию "Рижская" закрыли на ремонт в августе 2020 года. После реконструкции число эскалаторов увеличится: их будет четыре вместо трех, также будет отреставрирован вестибюль.

Станция "Новослободская" закрыта с 21 ноября 2020 года на реконструкцию, в ходе которой заменят эскалаторный комплекс и отреставрируют вестибюль - в частности, будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана в момент открытия станции в 1952 году.

