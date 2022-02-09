Бывший глава водоканала Буйнакска за отравление людей отделался штрафом

9 фев. 12:35

Абдулвагаб Шарипов, исполнявший обязанности директора МУП "Буйнакскводоканал", неожиданно отделался по уголовному делу о массовом отравлении местных жителей лишь небольшим штрафом, - сообщили в пресс-службе Буйнакского городского суда.

Суд установил, что в начале минувшего 2021 года Шарипов должным образом не организовывал обслуживание объектов водоснабжения, обеззараживание питьевой воды и производственный контроль ее качества. При этом он продолжил поставку воды горожанам, что и стало причиной отравления людей, - передает "АиФ Дагестан".

Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс рублей, а смягчающим обстоятельством счел признание чиновником своей вины.

Напомним, в январе 2021 года в Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции к медикам обратились более 300 человек, в том числе около 250 детей, все они отравились водой из-под крана.