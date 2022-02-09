РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Бывший глава водоканала Буйнакска за отравление людей отделался штрафом

Бывший глава водоканала Буйнакска за отравление людей отделался штрафом

Абдулвагаб Шарипов, исполнявший обязанности директора МУП "Буйнакскводоканал", неожиданно отделался по уголовному делу о массовом отравлении местных жителей лишь небольшим штрафом, - сообщили в пресс-службе Буйнакского городского суда.

Суд установил, что в начале минувшего 2021 года Шарипов должным образом не организовывал обслуживание объектов водоснабжения, обеззараживание питьевой воды и производственный контроль ее качества. При этом он продолжил поставку воды горожанам, что и стало причиной отравления людей, - передает "АиФ Дагестан".

Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс рублей, а смягчающим обстоятельством счел признание чиновником своей вины.

Напомним, в январе 2021 года в Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции к медикам обратились более 300 человек, в том числе около 250 детей, все они отравились водой из-под крана.

1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version