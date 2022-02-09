Молодые ученые Северного Кавказа показали свои разработки

9 фев. 12:20

В Кабардино-Балкарском госуниверситете им.Х.М.Бербекова открылась выставка инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, - сообщает пресс-служба вуза.

На выставке представлено более 70 проектов, которые касаются АПК, медицины, строительства и промышленности, новых методов в производственных процессах, материалов нового поколения, соцсферы, а также робототехники, инновационных информационных технологий и искусственного интеллекта.

"Здесь и проект электростатического плазменного двигателя космического аппарата на заряженных частицах; и прототип экспериментального рекуператора акустической энергии техногенного происхождения; и технология создания реабилитационной программы для людей с постковидным синдромом; и дирижабль беспилотного типа для тушения очагов возгорания, и многое другое", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Судейская комиссия уже определила проекты-победители в различных номинациях.