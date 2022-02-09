Саакашвили на суде в Тбилиси исполнил гимн Украины

9 фев. 12:15

Очередное заседание суда по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проходит в среду, обвиняемый спел гимн Украины, завершая свою речь, кадры процесса транслировали грузинские телекомпании.

В суд Саакашвили явился в майке в цвета флага Украины. Выступая, он показал фотографии домов, которые, по его словам, принадлежат представителям действующей власти, что доказывает их растраты из бюджета страны.

Свою речь экс-президент Грузии завершил гимном Украины, держа в руках национальный флаг этой страны.