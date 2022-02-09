Дагестан готовит революцию в местном птицеводстве

9 фев. 11:56

Дагестанское руководство поддержит птицеводческие предприятия региона и нарастит объем производства яиц. Для реализации этого проекта до 2025 года будет направлено около 500 млн рублей.

"Мы будем в корне менять ситуацию в птицеводстве – наращивать производство товарного яйца и продолжать выращивать бройлеров", - заявил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов.

В частности, поддержка будет оказана крупнейшему предприятию региона "Батыр Бройлер" в Хасавюртовском районе, передает ТАСС.