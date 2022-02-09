Еще 183 тыс россиян заразились коронавирусом

9 фев. 11:53

В России за минувшие сутки выявлено 183 103 новых случая коронавируса.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 19 644, Московской области - 11 956, Москве - 11 521. В Краснодарском крае новых случаев 3 021, в Ставропольском крае - 1 750, в Крыму - 915, в Дагестане - 674, в Чечне - 511, в Адыгее - 493, в Кабардино-Балкарии - 418, в Карачаево-Черкесии - 398, в Ингушетии - 370, в Северной Осетии - 208.

Общее число инфицированных в России достигло 13 330 769 человек.

Госпитализированы 20 178 человек, на 0,03% меньше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 97 163 человека, за все время - 10 803 305 человек.

Умерли за сутки 669 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 337 390.