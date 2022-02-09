ВОЗ: смертность от коронавируса в мире выросла на 7% за семь дней

9 фев. 11:37

Количество смертей пациентов с коронавирусом за неделю выросло в мире на 7%, следует из еженедельного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Россия по смертям от ковид вышла на третье место.

С 31 января по 6 февраля в мире заразились более 19,2 млн человек - "число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 17% в сравнении с предыдущей неделей", умерли почти 68 тыс - плюс 7% в сравнении с неделей ранее.

Рост заболеваемости отмечается в Восточном Средиземноморье (на 36%), в остальных регионах случаев коронавируса стало меньше. В Америке заболеваемость снизилась на 36%, в Европе - на 7%, при этом на европейский регион приходится 58% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю.

Больше всего новых заболевших за неделю зарегистрированы в США (почти 1,9 млн), Франции (1,7 млн), Германии (почти 1,3 млн). Больше все смертей пациентов с коронавирусом за неделю случилось в США (14 090), Индии (7 888), России (4 686).