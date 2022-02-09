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Кабардино-балкарского эколога заподозрили в получении взятки

Кабардино-балкарского эколога заподозрили в получении взятки

Сотрудники УФСБ по Кабардино-Балкарии задержали заместителя начальника одного из отделов Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), - сообщили в пресс-службе УФСБ по КБР.

"Сотрудник Ростехнадзора был задержан накануне в момент получения денежного вознаграждения от индивидуального предпринимателя за его освобождение от применения мер административного воздействия", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки", ведется следствие.

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