Кабардино-балкарского эколога заподозрили в получении взятки

9 фев. 11:30

Сотрудники УФСБ по Кабардино-Балкарии задержали заместителя начальника одного из отделов Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), - сообщили в пресс-службе УФСБ по КБР.

"Сотрудник Ростехнадзора был задержан накануне в момент получения денежного вознаграждения от индивидуального предпринимателя за его освобождение от применения мер административного воздействия", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки", ведется следствие.