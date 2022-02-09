ОДКБ: наращивание сил НАТО у границ создает угрозы для всей организации

9 фев. 11:23

Наращивание военной активности НАТО на сопредельных территориях не только создает угрозы для Беларуси и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил Генсек организации Станислав Зась.

"На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях", - сказал он на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, в настоящее время наблюдается милитаризация целого региона. "Это не только создает угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей нашей организации, всей ОДКБ", - подчеркнул он.