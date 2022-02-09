Зангезурский коридор откроет возможности для сотрудничества Азербайджана и Казахстана

9 фев. 11:10

Советник посла Азербайджана в Казахстане Ровшан Кязимов заявил, что между двумя странами может быть налажено сотрудничество в области транспортного сектора на освобожденных азербайджанских территориях.

"Реализация и открытие Зангезурского коридора расширят транспортные коммуникации не только в этом регионе, но и далеко за его пределами", - подчеркнул он в ходе церемонии поставки компанией Alstom 40-го грузового локомотива Prima T8 AZ8A по контракту с ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Советник посла отметил, что реализация контракта между "Азербайджанскими железными дорогами" и компанией Alstom является важным событием в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Также он напомнил, что Азербайджан является инициатором и участником крупных международных проектов. "Сюда относятся как проекты энергетического сектора, так и транспортного. Кроме того, после освобождения от армянской оккупации азербайджанских территорий правительство Азербайджана приступило к восстановлению этих земель, и сегодня ведутся крупномасштабные работы. Сегодня мы имеем новые возможности и реалии в регионе Южного Кавказа", - заключил Кязимов.