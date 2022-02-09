Почему в Азербайджане до сих пор стоят армянские незаконные вооруженные формирования?

9 фев. 11:00

На днях в Карабахе произошел из ряда вон выходящий случай: впервые со дня капитуляции Армении в Карабахской войне из зоны ответственности российских миротворцев был обстрелян населенный пункт. Стрельба велась по селу Гапанлы Тертерского района.

Хотя в течение года с лишним после завершения войны перестрелки между армянскими и азербайджанскими военными происходили регулярно, иногда перетекая в локальные бои, как это было 16 ноября 2021 года, но подавляющая их часть случалась на границе Армении и Азербайджана. Намного реже огонь велся из зоны ответственности российских миротворцам по объектам и людям на освобожденных азербайджанских территориях (хотя и там имели место вопиющие случаи, как теракт 13 ноября 2021 года), но по населенным пунктам, три десятка лет стоявшим у края бывшей оккупационной зоны, с 10 ноября 2020 года стрельба не велась. Вплоть до 6 февраля 2022 года.

Этот обстрел поставил точку в вопросе планов фейкового режима в зоне ответственности российских миротворцев. Хотя и до него было ясно, что армянские политики в Ханкенди и контролирующие их силы в Ереване не собираются интегрировать карабахских армян в гражданское общество Азербайджана, однако одно дело – заявления ничего не решающих и ни на что не влияющих политических актеров, а другое дело – нападение на мирное азербайджанское население с азербайджанской же территории. Такие нападения ежедневно совершались в годы оккупации, однако ровно 15 месяцев назад Армения была окончательно принуждена к миру и деоккупации земли Азербайджана. Вывод армянских войск и временное размещение российских миротворцев должны были гарантировать, что хотя бы внутри Азербайджанской Республики ни одна пуля из оружия в руках гражданина Армении не будет выпущена.

Разумеется, в Азербайджане в целом не должно быть граждан Армении, не получивших на то разрешение от азербайджанских властей – как и граждан любого другого государства. Тем более в Азербайджане не должно быть вооруженных нелегалов, ежедневно создающих террористическую угрозу. А карабахские сепаратисты, прячущиеся сегодня за спинами российских миротворцев, именно такой статус и имеют: они находятся на территории Азербайджанской Республики, не имея азербайджанского гражданства (но имея гражданство Армении) и разрешения на пребывание, при этом вооружены. И в лучшую сторону ситуация с их статусом никак не меняется: по Лачинскому коридору в Ханкенди свободно доставляются армянские солдаты и тайно провозится стрелковое оружие, а "органы" фейкового режима продолжаю инсценировать "государственную деятельность" и заявлять о невозможности карабахским армян жить в Азербайджане.

На сегодняшний день необходимо с уверенностью говорить о том, что сепаратисты в зоне ответственности российских миротворцев готовятся к новой войне. Они получают на это деньги из националистически настроенной части армянской диаспоры и от все еще богатых лидеров "партии войны" и карабахского клана в Ереване. Реваншизм националистов не ослаб, он только усиливается по мере того, как в зоне ответственности российских миротворцев строятся боевые укрепления и роются окопы, а население активно вооружается. С карабахскими армянами не ведется никакой работы, направленной на примирение и интеграцию в азербайджанское общество, они слышат одну лишь антиазербайджанскую сепаратистскую пропаганду. Дошло до того, что "парламент" сепаратистов подготовил закон об объявлении азербайджанских городов Шуша и Гадрут "оккупированными" и "введении санкций" против тех, кто будет участвовать в их возрождении.

Словесная игра в "независимость", разумеется, ничего не стоит, однако масштабное строительство не только военных, но и гражданских объектов, развернутое в зоне ответственности российских миротворцев, доказывает, что и политические актеры в Ханкенди, и их спонсоры и кураторы в Армении и диаспоре настроены абсолютно серьезно. Неясно, на что они рассчитывают, ведь новая война будет немедленно проиграна: сепаратисты со всех сторон окружены позициями азербайджанской армии, единственный канал снабжения из Армении будет немедленно перерезан, тяжелые вооружения невозможно провезти незаметно, окопы против современной военной техники бесполезны, людей у реваншистов очень мало, а ереванские, ширакские, тавушские, сюникские армяне совершенно не хотят ехать в Карабах за смертью.

Однако ясно, что эта самоубийственная для исполнителей война совершенно точно готовится. И тут не имеет значения, какие политические, экономические или психологические причины двигают ее организаторами, важно, что внутри Азербайджана готовится новый массированный вооруженный удар. И это как никогда остро ставит вопрос исполнения до конца четвертого пункта первого Ноябрьского заявления России, Азербайджана и Армении, требующего вывода армянских вооруженных формирований с азербайджанской земли. Для разоружения сепаратистов и деэскалации ситуации есть все необходимые документы, как и, например, для возвращения в Ханкенди, Ходжавенд, Агдере, Ходжалы местного азербайджанского населения – но теперь, прямо сейчас, эти документы требуется последовательно применить и исполнить до конца, иначе новые бои и новые смерти неизбежны.