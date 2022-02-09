Россияне потратили 400 млн рублей на вакцинные туры

9 фев. 10:58

В АТОР оценили траты россиян на вакцинные туры за полгода в 400 млн рублей.

В январе 2022 года "за прививкой съездили 2,5-3 тыс. человек, которые с учетом средней стоимости вакцинного тура потратили на прививочные поездки 80-90 млн рублей". "Общие траты на организованные вакцинные туры с сентября 2021 года, когда туроператоры начали их предлагать, можно оценить в 400 млн рублей", - сообщили в АТОР.

Отмечается, что в статистике учтены только организованные туристы.

Спрос на вакцинные туры будет расти - приближается летний сезон, а в ВОЗ еще продолжают изучать российский "Спутник V".

"Если до мая ВОЗ не одобрит отечественный "Спутник V", случится новый "большой виток" спроса, и желающих привиться импортной вакциной на майские праздники станет существенно больше", - уверены в ассоциации.

Самой популярной страной среди «вакцинных» остается Хорватия, следом идут Сербия, Болгария, Армения и Турция.