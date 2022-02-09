Водолазы ЧФ научились бороться с подводными диверсантами

9 фев. 10:49

Водолазы Черноморского флота (ЧФ) провели учения по отражению подводных диверсантов и отработали приемы подводного боя на ножах и подводную перестрелку, - сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"В Новороссийской военно-морской базе ЧФ прошли плановые специальные учения по организации противоподводно-диверсионной обороны пункта базирования кораблей", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По замыслу учений, к кораблям в военной гавани пытались проникнуть подводные диверсанты. Противодействовать им пришлось военнослужащим отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Водолазы в ходе условного боя с диверсантами отработали приемы подводного боя с применением холодного оружия и стрельбой из специальных подводных пистолетов СПП-1.

Также водолазы-черноморцы провели противодиверсионный осмотр подводной части корпуса подводной лодки и морского дна под ней, где также мог вести свою деятельность противник.