Владеть оружием в Узбекистане смогут лица старше 25 лет

9 фев. 10:37

Власти Узбекистана хотят повысить минимальный возраст владения гражданским охотничьим оружием и боеприпасами.

Как рассказал депутат Расул Кушербаев, в готовящемся законопроекте минимальный возраст владения оружием будет повышен с 21 года до 25 лет.

В разных странах минимальный возраст владения оружием разный: в Казахстане, Беларуси, Туркменистане, Финляндии, Латвии, США - 18 лет; в Киргизии - 20 лет; в Германии, Молдове, Франции, Чехии - 21 год; в Литве - 23 года; в Бразилии и Гватемале – 25 лет.