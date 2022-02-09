Казахстанские газовики ответят в суде за непомерно высокие цены

9 фев. 10:29

Казахстанские правоохранители завели уголовное дело в отношении ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа": его подозревают в установлении монопольно высоких цен на топливо, - сообщила пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции республики.

"В отношении газосетевой организации начато расследование по признакам злоупотребления доминирующим или монопольным положением - установления монопольно высоких цен", - говорится в сообщении департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана по Атырауской области, передает ТАСС.

По результатам расследования установлено, что компания занимает доминирующее положение на рынке вторично-оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в Атырауской области.

Результаты проверки деятельности этой организации уже показали признаки злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высоких цен за 2019-2021 годы, проводятся работы по изъятию монопольного дохода в бюджет государства, - добавили в пресс-службе.