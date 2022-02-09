Краснодар снова окажется под водой

9 фев. 10:15

За предстоящие сутки в Краснодаре выпадет двухнедельная норма осадков, предупреждают синоптики.

"Юг страны сегодня окажется во власти мощного циклона. Ненастный вихрь сместится на юго-восток европейской территории. А его штормовой фронт, усилившись за счет прохождения над Черным морем, накроет Краснодарский край", - сообщили в центре погоды "Фобос".

В эпицентре циклона окажется Краснодарский край, за сутки может выпасть более 20 мм осадков. Ливни будут мощными, но недолгими.

"Период непогоды на юге России окажется кратковременным, и уже завтра над регионом небо начнет проясняться", - пообещали синоптики.