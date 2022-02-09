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Дом казахстанки стал родным для восьмерых пенсионеров (ВИДЕО)

Дом казахстанки стал родным для восьмерых пенсионеров (ВИДЕО)

Семья жительницы Алматинской области Саниям Мухамедсадыковой приютила в своем доме людей, попавших в трудную жизненную ситуацию – это восемь пенсионеров и инвалидов, передает телеканал Almaty.tv.

Саниям Мухамедсадыкова – человек доброй души: шесть лет назад в одном из парков она заметила дедушку, сутками сидевшего на скамейке, и забрала пенсионера к себе домой. Он был первым, и за эти годы женщина приютила 15 человек, - передает Sputnik Казахстан.

Нынешние жители Саниям - люди с разными судьбами и разными проблемами: живут они дружно, как одна семья. Как говорит сама хозяйка, любовь к людям ей привили в интернате.

"Мы жили в интернате, и наша учительница-воспитательница нас учила, что если ты можешь - помоги человеку. Если есть возможность, накорми, напои, приюти у себя. У нас есть дом, какой бы он ни был. Конечно, 80 квадратов - это не 180. Мы живем в тесноте, но дружно", - поведала Саниям Мухамедсадыкова.

Ухаживать за пенсионерами и инвалидами женщине помогает муж, хотя у них двое своих сыновей – родители прививают им чувство сострадания и доброты.

Семья Мухамедсадыковых планирует создать отдельный приют для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, и он уже строится.

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