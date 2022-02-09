В Грузии выявили 24,6 тыс новых случаев коронавируса

9 фев. 10:06

За минувшие сутки в Грузии подтвердились 24 616 случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 1 375 615 человек.

За сутки выписаны 16 789 человек, с начала пандемии – 1 141 231. Умер за сутки 51 пациент, за все время - 15 351.

В Грузии за 24 часа провели 72 587 тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных составила 34,66%.

В карантине находится 41 человек, в стационарах наблюдаются 6 036, в ковид-гостиницах остается 1 901.