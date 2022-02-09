Мошенники лишили 93-летнего родственника Сталина 16 млн рублей

9 фев. 10:01

В Москве начата полицейская проверку по факту дистанционного мошенничества на 16 млн рублей, жертвой стал 93-летний Леонид Аллилуев, родственник Иосифа Сталина.

"Утром 8 февраля в полицию поступил звонок о мошенничестве от 93-летнего Леонида Аллилуева, проживающего в сталинской высотке на Котельнической набережной. Со слов пенсионера, в начале сентября прошлого года на его телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником Центробанка, который заявил о необходимости обновить свой банковский счет посредством перевода своих сбережений на резервные реквизиты якобы для защиты от мошенников", - сообщил источник в правоохранительных органах, пишет Агентство городских новостей "Москва".

В результате пенсионер с 10 сентября по 20 октября сделал несколько крупных денежных переводов на незнакомый счет, общая сумма перечисленных средств - 16 млн рублей. Когда лжебанкиры перестали выходить на связь, Аллилуев понял, что его деньги были похищены.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.