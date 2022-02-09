Начальник генштаба ВС России начал визит в Беларусь

9 фев. 9:54

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в Беларусь для контроля готовности российских войск к учениям, информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что цель визита – контроль готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместном российско-белорусском учении "Союзная решимость".

Уточняется, что данное учение – это заключительный этап проверки войск. Планируется отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.