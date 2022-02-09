Чижов допустил, что в ЕС могут признать "Спутник V"

9 фев. 9:43

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может получить одобрение в Евросоюзе, однако когда это произойдет сказать сложно, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Отвечая на вопрос, как проходит оценка "Спутника V" в ЕС, он сказал: "Непросто, скажем прямо. Это комплексный процесс, он сложен организационно, технически, юридически и политически. Однако он идет".

По мнению постпреда, российский препарат все же могут однажды признать в Европе. "Я по-прежнему считаю, что это возможно, хотя сроков прогнозировать не буду", - отметил Чижов.

Напомним, "Спутник V" проходит экспертизу EMA с 4 марта 2021 года.

В мире российскую вакцину одобрила 71 страна с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли.