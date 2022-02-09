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Непогода снова закрыла Верхний Ларс для большегрузов

Непогода снова закрыла Верхний Ларс для большегрузов

Непогода сегодня снова создала проблемы на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией – грузинские дорожные власти из-за обильных снегопадов временно приостановили движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, для машин с прицепом и полуприцепом, - говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.

Ограничение введено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега, ветра и сугробов. Для других видов транспорта движение свободно, - передает Sputnik Грузия.

Движение транспорта на участке Млета–Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться через лавинозащитные тоннели, - добавили в Национальном агентстве окружающей среды.

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