Непогода снова закрыла Верхний Ларс для большегрузов

9 фев. 9:35

Непогода сегодня снова создала проблемы на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией – грузинские дорожные власти из-за обильных снегопадов временно приостановили движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, для машин с прицепом и полуприцепом, - говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.

Ограничение введено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега, ветра и сугробов. Для других видов транспорта движение свободно, - передает Sputnik Грузия.

Движение транспорта на участке Млета–Гудаури и Гудаури-Коби будет осуществляться через лавинозащитные тоннели, - добавили в Национальном агентстве окружающей среды.