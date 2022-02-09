В Алматы женщина больше четырех месяцев доказывала, что родила девочку, а не мальчика

9 фев. 9:32

Жительница Алматы Макпал Нурлан больше четырех месяцев не могла доказать, что у нее родилась дочь, а не сын, передает телеканал "Астана".

В сентябре женщина родила ребенка, в документах по ошибке пол ребенка указали неправильно. Несколько месяцев ушло у семьи, чтобы получить правильное свидетельство о рождении дочери.

"Даже обзванивала всех, в том числе и акимат, но никто так и не ответил. Как к последней инстанции обратились в партию Nur Otan, и они за десять дней исправили данную ошибку роддома и сегодня нам выдали свидетельство о рождении", - поделилась молодая мать.