Власти Казахстана частично выполнили требования бастующих атомщиков

9 фев. 9:20

Сотрудники "МАЭК-Казатомпром" в Мангистауской области, бастующие с требованиями увеличить зарплату в два раза, а также премировать в праздничные дни, сегодня вышли на работу - частично власти удовлетворили их требования.

Все предприятия отрасли сейчас работают в штатном режиме, - передает Sputnik Казахстан.

Обратившийся к митингующим генеральный директор "МАЭК-Казатомпром" Талгат Есентугелов пояснил, что проблемные вопросы не могут быть решены за один день, поэтому все озвученные требования будут решаться совместно с министерством энергетики, акиматом Мангистауской области, а пока решаются вопросы повышения заработной платы для сотрудников, кроме руководящего состава, на 30% и премирования к некоторым знаменательным праздникам.