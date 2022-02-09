Московский аналог Центрального парка появится в районе Южного порта

9 фев. 9:09

На территории "Южного порта" в Москве разобьют большой парк, который станет аналогом Центрального парка Нью-Йорка, сообщили в пресс-службе девелопера и застройщика Level Group, пишет РИА Недвижимость.

Центральный парк находится в центре Манхэттена и занимает 340 га. "Аналогично в Южнопортовом районе планируется организовать крупную парковую зону с искусственным озером. Над водоемом появится мост, который создаст сквозную связь двух улиц, одна из которых будет расположена вдоль северной стороны комплекса, а другая - с южной. Вместе мост и пруд создадут лаконичную форму ландшафта", - поделились в компании.

Новый парк займет более 2 га в центре нового высотного жилого квартала. В парке организуют зоны отдыха, площадки для пикников, теплицы, открытый кинотеатр, детские и спортивные площадки.