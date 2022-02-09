Вильфанд рассказал о весеннем тепле на День влюбленных в Москве

9 фев. 8:49

Оттепель, которая наблюдается в Москве на этой неделе, продлится и на следующей неделе, 14 февраля - в День всех влюбленных - температура воздуха превысит норму на 7 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

"По предварительным расчетам, начало следующей недели будет тоже теплым: температура будет около нуля… Будет тепло, видимо, от избытка чувств влюбленных. Превышение нормы составит 6-7 градусов", - поделился синоптик.

Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья, что оттепель связана с гололедицей, поэтому нужно быть осторожнее.