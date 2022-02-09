Чижов: стоит вопрос о конкретных угрозах нацбезопасности России

9 фев. 8:38

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что ситуация с безопасностью Европы становится хуже, встал вопрос об угрозах национальной безопасности России.

"С годами она ухудшалась. И теперь стоит вопрос о вполне осязаемых, конкретных угрозах нашей национальной безопасности", - сказал он, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос, как сейчас обстоит ситуация с европейской безопасностью.

Чижов подчеркнул, что РФ готова дать дипломатии шанс, что и было сделано в декабре. "Были выдвинуты известные инициативы, в январе прошел первый раунд переговоров по ним, в конце прошлого месяца США и НАТО дали нам свои ответы. Сейчас в Москве ведется межведомственная проработка наших позиций, которая будет закреплена решением президента (Владимира Путина)", - рассказал постпред.

Дипломатические усилия продолжаются, отметил он: в понедельник в Москве был президент Франции Эммануэль Макрон, на следующей неделе ожидается Канцлер ФРГ Олаф Шольц.