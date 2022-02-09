В России за 2021 году стало на 30% больше невыездных должников

9 фев. 8:18

В прошлом году число должников, ограниченных в выезде за рубеж выросло в России на треть, следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), пишет ТАСС.

В 2021 году постановления о временном ограничении на выезд должников из России были вынесены более чем по 12,3 млн исполнительных производств, в 2020 году - свыше 9 млн.

Каждый 12-й невыездной россиянин в 2021 году - должник по алиментам, также невыездными становятся часто те, кто задолжал по кредитам и за услуги ЖКХ. Всего в списках невыездных должников около 4,6 млн человек.

Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс рублей, алиментов - от 10 тыс рублей. Постановление действует в течение шести месяцев.