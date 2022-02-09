Автоматы Калашникова начнут производить в Казахстане в 2022 году

9 фев. 7:50

В этом году завод "Тыныс", расположенный в Акмолинской области Казахстана, планирует начать производство автоматов Калашникова.

"В течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - сообщила в среду пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ведомстве уточнили, что на базе завода "Тыныс" будет осуществляться сборка автоматов АК-12 и АК-15.

Также на базе завода "Тыныс" планируется производство средств радиационной и химической защиты.

Кроме того, добавили в министерстве, в этом году в республике начнут сборку вертолетов Ми-171Ш ("Авиаремонтный завод № 405"), производство технических средств охраны государственной границы ("Петропавловский завод тяжелого машиностроения"), производство бронеколесных машин "Барыс 8х8" ("Казахстан парамаунт инжиниринг"), откроют сервисный центр по обслуживанию самолетов Airbus ("Казахстанская авиационная индустрия").