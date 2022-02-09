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Автоматы Калашникова начнут производить в Казахстане в 2022 году

Калашников MEDIA

В этом году завод "Тыныс", расположенный в Акмолинской области Казахстана, планирует начать производство автоматов Калашникова.

"В течение года в Кокшетау планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - сообщила в среду пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ведомстве уточнили, что на базе завода "Тыныс" будет осуществляться сборка автоматов АК-12 и АК-15.

Также на базе завода "Тыныс" планируется производство средств радиационной и химической защиты.

Кроме того, добавили в министерстве, в этом году в республике начнут сборку вертолетов Ми-171Ш ("Авиаремонтный завод № 405"), производство технических средств охраны государственной границы  ("Петропавловский завод тяжелого машиностроения"), производство бронеколесных машин "Барыс 8х8" ("Казахстан парамаунт инжиниринг"), откроют сервисный центр по обслуживанию самолетов Airbus ("Казахстанская авиационная индустрия").

ФОТО Калашников MEDIA
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