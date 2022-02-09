В Узбекистане запущен уникальный поезд через всю страну

9 фев. 7:37

В Узбекистане состоялся первый рейс поезда дальнего следования, протяженность маршрута которого составила около 4 тыс км.

"5-7 февраля текущего года пассажирские поезда № 654/653 совершили первый рейс по маршруту "Кунграт - Наманган - Андижан - Кунграт". Следует особо отметить, что такое движение поездов дальнего следования впервые запущено в нашей стране", - говорится в сообщении Министерства транспорта Узбекистана.

Новый поезд связывает 8 регионов страны, маршрут проходит через города Ходжейли, Нукус, Учкудук, Навои, Самарканд, Джизак, Гулистан, Ташкент, Наманган, Андижан, Кунграт.

"Самое главное, что в этом направлении будет налажено движение поездов, что создаст большие возможности для дальнейшего развития внутреннего туризма в нашей стране. Кроме того, на железнодорожных вокзалах Кунграт, Ходжейли, Учкудук, Наманган будет обеспечена постоянная занятость сотрудников", - отметили в ведомстве.

Уникальный поезд будут курсировать из Кунграта по субботам, а из Андижана по воскресеньям.