Пониженное давление сохраняется в Москве, предупредили синоптики

9 фев. 7:22

По прогнозам синоптиков в среду в столичном регионе ожидается пониженное давление, небольшой снег и до 4 градусов мороза.

"Предстоящим днем высотная циклоническая ложбина над столичным регионом продолжит формировать дискомфортную погоду на фоне пониженного атмосферного давления. По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 9 февраля, ожидается облачная погода. Во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, по области - от минус 4 до плюс 1 градуса", - сообщает портал "Метеоновости".

Низкое содержание кислорода в приземном воздухе продолжит способствовать развитию погодной гипоксии, отметили специалисты.