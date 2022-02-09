Столтенберг: НАТО нацелена на поиск политического решения конфликта с Россией

9 фев. 7:06

НАТО серьезно нацелена на поиск политического решения конфликта с Россией, в альянсе убеждены, что еще не поздно сохранить мир, заявил во вторник в интервью сербскому каналу "Вести" генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Изо дня в день мы видим, что российские войска все больше скапливаются на границе. В то же время не поздно сохранить мир, НАТО серьезно нацелена на поиск политического решение. Мы предоставили России конкретные предложения в письменной форме, заявив, что мы готовы обсуждать контроль вооружений, транспарентность военной деятельности, ракеты и многие другие проблемы. Мы пригласили Россию встретиться [в формате] Совета Россия - НАТО, где мы бы сели и выслушали российские озабоченности и нашли бы политическое решение конфликта, возникшего из-за наращивания российских военных сил", - сообщил Столтенберг.

По его словам, целью НАТО является "сохранение мира и защита своих членов". "Я работаю со многими генералами, и, по моему опыту, они прекрасно понимают важность предотвращения войны, потому что знают, насколько ужасным и разрушительным будет военный конфликт. Это причина, почему НАТО - политический военный альянс, который всегда ищет политическое решение", - указал он.

Генсек опроверг информацию о том, что существует некий подписанный документ о нерасширении НАТО на восток. Он добавил, что двери альянса открыты для всех стран Европы, которые соответствуют стандартам НАТО.