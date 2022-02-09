Свыше 400 млн случаев коронавируса выявили в мире

9 фев. 6:48

Общее число случаев коронавируса в мире превысило 400 млн, следует из данных американского медицинского Университета Джонса Хопкинса.

Общее число случаев заражения с начала пандемии на утро среды составляет 400 487 672. Умерли от коронавируса в мире 5 762 528 человек.

Месяц назад, 7 января, пандемия преодолела отметку в 300 млн случаев заражения.

За месяц больше всего выявленных случаев инфицирования пришлось на США (15 149 517), Францию (8 623 947), Индию (6 463 821).

Напомним, накануне в России была преодолена отметка в 13 млн случаев заболевания с начала пандемии.