Россия приветствует готовность США обсуждать принцип неделимой безопасности

9 фев. 6:35

В посольстве РФ в США приветствовали, что власти США "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности. Об этом в дипмиссии сообщили во вторник.

"Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе", - говорится публикации на странице посольства в Facebook.

Также в дипмиссии указали на однобокость американского подхода. "Однако США по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию. Фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы. При этом игнорируют сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств", - подчеркивается в сообщении.

США "лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса" к российским границам является для России экзистенциальную угрозу, добавили в посольстве.

"Рекомендуем представителям Госдепартамента еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел Сергея Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ", - говорится в заключении сообщения российской дипмиссии.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на инаугурационной неформальной встрече по запуску в ОБСЕ формата "Возобновленный диалог по европейской безопасности" заявила, что Вашингтон согласен с важностью обсуждения принципа неделимости безопасности, однако, якобы, его подрывают некоторые действия России.